İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI'NI 18 DAKİKA BOYUNCA TELEFONDA İŞLETTİLER
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un kendisini Ermenistan Başbakanı olarak tanıtan bir kişiyle telefonda 18 dakika boyunca Rusya, Suriye politikalarını konuştuğu ortaya çıktı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un telefonda kendini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca Rusya, Suriye ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ortaya çıktı.
"BAKAN İŞLETİLDİĞİNİ ANLADI VE GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRDI"
İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı. Biz de kontrol ettik ve telefon şakası olduğunu hemen anladık." denildi.
"BU ÇOCUKÇA HAREKETLER, ARAYANIN CİDDİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR"
Ada basınının bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayı ile Suriye'nin görüşüldüğü telefon şakasına ilişkin bakanlık açıklamasında, "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler. Bu çocukça hareketler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliğini gösteriyor." eleştirisinde bulunuldu.
TELEFONDA İŞLETME OLAYI İLK DEFA YAŞANMIYOR
Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'a 2015'te telefonda kendini İngiliz hükümetine bağlı dijital iletişim ve istihbarat kurumunun (GCHQ) direktörü Robert Hannigan olarak tanıtan bir kişinin Başbakanı işletmesi üzerine, güvenlik yöntemlerinin gözden geçirildiği duyurulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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