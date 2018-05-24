Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi
Fetö'nün Çağrısıyla Bank Asya'ya Destek Olan Sami Boydak Tahliye Oldu
Trump, Kuzey Kore Lideri İle Yapacağı Buluşmayı İptal Etti
Arda'nın Cezasına İndirim Geldi
Ak Parti Duyurdu: Bor İçin Harekete Geçiliyor
Erdoğan Duyurmuştu! İşte 'millet Bahçesi'nden İlk Görüntüler
Trt, Fıfa Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak
Şırnak'ta Hain Tuzak! Teröristlerin Saldırısına Uğrayan Korucu Şehit Oldu
Vergi Kaçıran Falcao'ya Hapis Cezası Çıktı
Başkent'te Barut Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı!
Dört Büyükler Yatırımcılarına Borsada Kaybettirdi
Pideye De El Attılar! Baskın Yapan Ekipler Neye Uğradığını Şaşırdı
Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız
Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI'NI 18 DAKİKA BOYUNCA TELEFONDA İŞLETTİLER

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un kendisini Ermenistan Başbakanı olarak tanıtan bir kişiyle telefonda 18 dakika boyunca Rusya, Suriye politikalarını konuştuğu ortaya çıktı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler(7/10)3

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un telefonda kendini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca Rusya, Suriye ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ortaya çıktı.

"BAKAN İŞLETİLDİĞİNİ ANLADI VE GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRDI"

İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı. Biz de kontrol ettik ve telefon şakası olduğunu hemen anladık." denildi.

"BU ÇOCUKÇA HAREKETLER, ARAYANIN CİDDİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Ada basınının bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayı ile Suriye'nin görüşüldüğü telefon şakasına ilişkin bakanlık açıklamasında, "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler. Bu çocukça hareketler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliğini gösteriyor." eleştirisinde bulunuldu.

TELEFONDA İŞLETME OLAYI İLK DEFA YAŞANMIYOR

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'a 2015'te telefonda kendini İngiliz hükümetine bağlı dijital iletişim ve istihbarat kurumunun (GCHQ) direktörü Robert Hannigan olarak tanıtan bir kişinin Başbakanı işletmesi üzerine, güvenlik yöntemlerinin gözden geçirildiği duyurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  Dışişleri  Bakanı    18  Dakika  Boyunca  Telefonda  İşlettiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER