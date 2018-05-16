İNGİLİZLERİN DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU
İngiltere Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası kadrosunu resmen açıkladı. Kadroda beklenildiği üzere Joe Hart ve Jack Wilshere yer almadı.
İngiltere milli takımı, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosunu resmen açıkladı.
Joe Hart, Jack Wilshere ve Jonjo Shelvey gibi önemli isimlerin yer almadığı kadroda Liverpool'un 19'luk sağ beki Trent Alexander-Arnold'un olması ise dikkat çekti.
İŞTE 23 KİŞİLİK DEV KADRO
Kaleciler: Nick Pope, Jordan Pickford, Jack Butland
Defans: Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, Ashley Young
Orta saha: Eric Dier, Jordan Henderson, Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek
Forvet: Raheem Sterling, Harry Kane, Jamie Vardy, Marcus Rashford, Danny Welbeck
Kaynak: haberinburada
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