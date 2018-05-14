İNGİLİZ TARAFTARLAR, SALAH'I İLK KEZ YUHALADI
İngiliz taraftarlar, sahada kızının ayağından topu alan Mohamed Salah'ı ıslıkladı. Salah, tepkilerin ardından özür dileyerek topu geri verdi.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon Liverpool formasıyla fırtınalar estiren Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Anfield'daki ödül törenine minik kızı Makka damga vurdu.
38 hafta süren ligde gol sayısını 32'ye çıkararak Premier Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu olma unvanını kazanan Salah Altın ayakkabı ödülünü almaya küçük kızı Makka Salah ile birlikte geldi.
MAKKA SALAH, TARAFTARI MEST ETTİ
Yıldız oyuncu ödülünü aldığı sırada ise ilginç anlar yaşandı… Sahada duran toplardan biriyle oynamayan başlayan Makka'yı izleyen tribünler küçük kızın her topa vuruşunda oley çekmeye başladı.
SALAH, KIZININ AYAĞINDAN TOPU ALINCA TRİBÜNLER YUHALADI
Eğlenceli anların yaşandığı o anlarda Salah ödülünü alarak küçük kızının yanına geldi ve ayağından topu aldı. Salah'ın topu alması tribünlerden tepki çekti ve yıldız isim yuhalanmaya başladı. Topu kızı Makka'ya geri veren ve taraftarlardan özür dileyen Salah alkışlar eşliğinde içeriye girdi. Minik kızı Makka ise sahada topla şov yapmaya devam etti.
Kaynak: haberinburada
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