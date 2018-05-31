İNGİLİZ EKİBİ CHELSEA, YENİ STAT PROJESİNİ DURDURMA KARARI ALDI
İngiliz ekibi Chelsea, 1 milyar sterline mal olacak yeni stadıyla ilgili projeyi durdurma kararı aldı.
İngiliz devi Chelsea, elverişsiz finansal koşullar nedeniyle stadyum planlarını askıya aldı. Elverişsiz yatırım ortamı gerekçe gösterilerek askıya alınan yeni Stamford Bridge projesinin tahminin maliyetinin 1 milyar sterlin olduğu düşünülüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada Ocak 2017'de başlanan proje ile ilgili daha fazla ön-yapım ve planlama çalışması yapılmayacak.
NE ZAMAN DEVAM EDECEĞİ BİLİNMİYOR
Kulübün bu kararını yeniden gözden geçirmesi için belirlenmiş bir zaman aralığından da söz edilmedi.
Kaynak: haberinburada
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