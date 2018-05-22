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İngiliz basını bunu yazdı: Fenerbahçe Skrtel'i sattı

İNGİLİZ BASINI BUNU YAZDI: FENERBAHÇE SKRTEL'İ SATTI

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Martin Skrtel'i Glasgow Rangers'a 3,5 milyon euroya sattığını yazdı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : İngiliz Basını Bunu Yazdı: Fenerbahçe Skrtel'i Sattı(10/10)6

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Martin Skrtel transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3,5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Rangers'ın, Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getiren Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.

6 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle gelen 33 yaşındaki Slovak savunmacı Skrtel, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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