İNGİLİZ BASINI BUNU YAZDI: FENERBAHÇE SKRTEL'İ SATTI
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Martin Skrtel'i Glasgow Rangers'a 3,5 milyon euroya sattığını yazdı.
Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Martin Skrtel transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3,5 milyon euroluk teklifi kabul etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Rangers'ın, Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getiren Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi.
6 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle gelen 33 yaşındaki Slovak savunmacı Skrtel, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.
Kaynak: haberinburada
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