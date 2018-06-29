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İnfial yaratan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

İNFİAL YARATAN OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Sultangazi'de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Melletvekili seçimi gecesinde çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 09:10
Puan Ver : İnfial Yaratan Olayla İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı!(7/10)3

24 Haziran, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Melletvekili seçimi gecesinde, Sultangazi'de çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK

Alınan bilgiye göre, 24 Haziran'da bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve Habipler Meydanı'nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıslar hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Savcı talimatına istinaden şahısların ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ATEŞ AÇMIŞTI

Öte yandan, havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Seçim gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan görüntüde, çok sayıda kadın ve erkeğin Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş ettiği görüntülere yansımıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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