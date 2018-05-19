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İndirimi duyan satış ofislerine koştu!

İNDİRİMİ DUYAN SATIŞ OFİSLERİNE KOŞTU!

Konut kredilerinin indirilmesinin ardından 41 firmanın başlattığı % 20 indirim kampanyası vatandaşları satış ofislerine çekti.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : İndirimi Duyan Satış Ofislerine Koştu!(5/10)1

Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına çekildi ve inşaat sektörünün çatı kuruluşları yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanyanın duyurulmasının ardından vatandaş soluğu satış ofislerinde aldı.

İNDİRİMLİ KONUTLAR SATIŞTA

Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe son dönemde yaşanan durgunluğun önüne geçmek için hükümet konut ve ofiste KDV oranını yüzde 18'den 8'e düşürürken, tapu harcında yüzde 1'lik indirim yapıldı. Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına çekildi ve inşaat sektörünün çatı kuruluşları yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Konut sektöründe yapılan indirim hamleleri sonrasında canlanma başladı. 41 firmanın katıldığı kampanyada 150 projeden indirimli konutlar satışa sunuldu. Kampanyanın duyurulmasının ardından vatandaş soluğu satış ofislerinde aldı.

"YÜZDE 30 İNDİRİM OLACAK"

Yoğun hareketliliğin yaşandığı ofislerde telefonlar kitlendi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bekle-gör durumundaki alıcının harekete geçtiğini söyledi. Sektör genelinde hareketliliğin başladığını belirten Elmas, "TÜİK verilerine göre nisan ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Bankanın aracı olmadığı konut satışları ise yüzde 5.7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Şimdi faizlerin düşmesi ve bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Yaklaşık yüzde 30'luk bir indirim olacak. Tablo tersine dönüyor. Sur Yapı olarak satış ofislerimize gelen talepten bunu çok net görüyoruz" dedi.

"CİDDİ BİR TRAFİK OLDU"

Son 2 gündür satış ofislerinde ciddi hareketlilik yaşandığını belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Bir dernek üyemiz '4 aydır kapımı çalan yoktu, 2 günde 4 ev sattım' dedi. Bunun yanı sıra bizim Teknik Yapı olarak satış ofislerimizde ciddi trafik oldu. Telefonlar kitlendi. Nisan ayında yaşanan düşüşü telafi ederiz. Bu sene konut satışlarında rekor kırarız" dedi.

"407 BİN EV SATILDI"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 azalarak 103 bin 87'ye indi. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 407 bin aile ev sahibi oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu rakam 440 bini aşmıştı. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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