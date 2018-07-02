Adana'daki İncirlik Hava Üssü, faaliyete geçtiği 1953 yılından beri hep Türkiye siyasetinin göbeğinde. Amerikan emperyalizminin sembolü olduğunu düşünenler, yıllardır kapatılması için eylemler düzenliyor. Son birkaç ay içerisinde de ABD'nin üsten askerlerini çekeceğine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Nedeni, Washington- Ankara hattında esen sert rüzgârlardı.

Albay Eaglin, geçtiğimiz yıl haziranda görevi üstlendi; koalisyonun üsten DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonların sorumluluğu ondaydı. Eaglin 1994'te hava harp okulundan mezun oldu, kariyeri boyunca 2 bin 300 saatten fazla uçtu. Kore, Japonya gibi ülkelerde görev yaptı.

Albay David S. Eaglin, ABD'nin İncirlik'ten ayrılma planı olmadığını söyledi. Eaglin, "Buradaki varlığımız, müttefik ve stratejik partnerimiz Türkiye'yle on yıllardır süren çalışma isteğimizin sembolü." dedi.

İşte Haberturk'un Albay David S. Eaglin ile yaptığı görüşmeden öne çıkan başlıklar:

"ORTAK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

İncirlik'in ABD'li komutanı olarak ana görevinizi nasıl tanımlarsınız?

Biliyorsunuz Türkiye 1952'de NATO'ya üye olduktan sonra, bu işbirliğini takip eden dönemde İncirlik Üssü'nü inşa etmek için birlikte çalıştık. Amaç bölgedeki tehditlere karşı mücadele etmekti. İncirlik'teki Amerikan güçlerinin komutanı olarak görevim, üsten operasyonları yöneterek Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayanan ilişkiyi geliştirmek. Buna diğer NATO müttefikleri de dahil...

"TÜRKİYE İLE YAKIN TEMAS İÇİNDEYİZ"

Üsten şu sıralarda ne gibi operasyonlar yürütülüyor?

Şu anda KC-135 (Editör notu: Boeing'in hava yakıt ikmal uçağı), MQ-9 (Editör notu: insansız hava aracı) ve UH-60 (Editör notu: Sikorsky Black Hawk helikopter) tipi hava araçlarımız mevcut. Operasyonların güvenliği açısından neler yapıldığına dair daha fazla detay paylaşamam. Fakat şunu söyleyebilirim: İncirlik'ten düzenlenen operasyon konusunda ev sahibi ülkenizle çok yakından çalışıyoruz.

"İNCİRLİK'TEN AYRILMAYACAĞIZ"

Zaman zaman ABD'nin İncirlik'ten ayrılacağına dair dedikodular ortaya çıkıyor. Pentagon her defasında yalanladı ama bir kez de size sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz?

ABD'nin İncirlik'ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız -Türk hükümetinin de izniylemüttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye'yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.

NÜKLEER SİLAH SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Özellikle Batı basınında yapılan yorumlarda, ayrılma iddialarına gerekçe olarak hep üsteki nükleer silahların güvenliği gösterildi. Sizce o silahlar İncirlik'te güvende mi?

ABD olarak politikamız, nükleer silahların genel/belirli bir bölgedeki varlığını/yokluğunu, teyit etmemek ya da inkâr etmemek.

Kaynak: haberinburada