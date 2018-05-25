İNCE'NİN ZİYARETİ SONRASI CERRAHPAŞA'NIN DEKANI GÖREVDEN ALINDI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Rektörlük tarafından görevden alındı. Muharrem İnce, dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etmişti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Rektörlük tarafından görevinden alındı. Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, Dekanın Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK'ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını söyledi.
MUHARREM İNCE'DEN İLK TEPKİ: BU YÜZDEN ADAYIM
Dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Duran'ın görevden alınmasına ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi. İnce, paylaşımında "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" ifadelerini kullandı.Muharrem İnce kararın ardından bu paylaşımı yaptı. Görevden alınan Alaattin Duran.
BÖLÜNMEME KARARI ALINMIŞTI
Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Akademik Kurul olağanüstü toplanarak bölünmeme kararı almıştı.Kararı, CHP Milletvekili Ali Şeker sosyal medyada duyurdu.
Dekan, Prof. Dr. Alaattin Duran, o gün yaptığı konuşmada "Ama hiçbir şey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan 'bölünmeme' kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey birmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.İnce dün fakültenin önüne gitmişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin
- Otobanda Tehlikeli Oyun! Aniden Tır'ın Önüne Atladı
- İsrail'den Bir Skandal Karar Daha! Batı Şeria'da 2 Bin 500 Yasa Dışı Yerleşim İnşa Edecek
- Yüz Tanıma Teknolojisi İle Tespit Edilen 3 Suçluyu Konserde Yakaladılar
- 3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar