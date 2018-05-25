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İNCE'NİN ZİYARETİ SONRASI CERRAHPAŞA'NIN DEKANI GÖREVDEN ALINDI


İnce'nin ziyareti sonrası Cerrahpaşa'nın Dekanı görevden alındı
Tarih : 25 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : İnce'nin Ziyareti Sonrası Cerrahpaşa'nın Dekanı Görevden Alındı(7/10)3

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Rektörlük tarafından görevden alındı. Muharrem İnce, dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etmişti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Rektörlük tarafından görevinden alındı. Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, Dekanın Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK'ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını söyledi.

MUHARREM İNCE'DEN İLK TEPKİ: BU YÜZDEN ADAYIM

Dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Duran'ın görevden alınmasına ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi. İnce, paylaşımında "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce kararın ardından bu paylaşımı yaptı. Görevden alınan Alaattin Duran.

BÖLÜNMEME KARARI ALINMIŞTI

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Akademik Kurul olağanüstü toplanarak bölünmeme kararı almıştı.

Kararı, CHP Milletvekili Ali Şeker sosyal medyada duyurdu.

Dekan, Prof. Dr. Alaattin Duran, o gün yaptığı konuşmada "Ama hiçbir şey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan 'bölünmeme' kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey birmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İnce dün fakültenin önüne gitmişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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