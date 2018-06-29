İNCE'NİN, TEŞEKKÜR ZİYARETİNE BAŞLAYACAĞI İLK İL BELLİ OLDU!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak.
4 TEMMUZ'DA ERZURUM'A GİDECEK
Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.
81 İLİN TAMAMINA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNACAK
İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Leyla'dan 15. Günde De Haber Çıkmayınca Ekipler Çok Yönteme Başvurdu
- Abd'de Gazete Binasına Saldıran Zanlının Kimliği Açıklandı
- İçişleri Bakanı Soylu, Çavuşoğlu'nun Yerine 2 Günlüğüne Dışişleri Bakanı Olmuş
- Abd'den Vatandaşlarına Terör Uyarısı: Türkiye'ye Gitmeyin
- Meteoroloji Yağışlar Konusunda Gün Verip Uyardı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar