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İnce'nin, teşekkür ziyaretine başlayacağı ilk il belli oldu!

İNCE'NİN, TEŞEKKÜR ZİYARETİNE BAŞLAYACAĞI İLK İL BELLİ OLDU!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak.

Tarih : 29 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : İnce'nin, Teşekkür Ziyaretine Başlayacağı İlk İl Belli Oldu!(9/10)5

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak.

4 TEMMUZ'DA ERZURUM'A GİDECEK

Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.

81 İLİN TAMAMINA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNACAK

İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.

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Kaynak: haberinburada



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