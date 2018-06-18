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İnce'nin seçim günü oyunu kullandıktan sonra yapacağı ilk iş belli oldu

İNCE'NİN SEÇİM GÜNÜ OYUNU KULLANDIKTAN SONRA YAPACAĞI İLK İŞ BELLİ OLDU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne" dedi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : İnce'nin Seçim Günü Oyunu Kullandıktan Sonra Yapacağı İlk İş Belli Oldu(9/10)5

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, ben bu değişim rüzgarını görüyorum." ifadelerini de kullandı.

"YALOVA'DA OYUMU KULLANIP ANKARA'YA YSK'NIN ÖNÜNE GİDECEĞİM"

Kendisine oy vereceklerden seçim gününe kadar 3 kişiyi ikna etmesini isteyen İnce, şöyle devam etti: Sonra oyumuzu kullanmaya gittik işimiz bitti mi? Hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken, tekrar okula gideceğiz orada bulunacağız. Peki sandıklar açıldı, sayım bitti. Nereye gideceğiz? İl Seçim Kurulunun önüne gideceğiz. İl Seçim Kurulunun önüne gittiniz işimiz bitti mi? Hayır. Benim işim başlıyor. Ben ne yapacağım? Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, bu değişim rüzgarını görüyorum."

BİRLİK MESAJI VERDİ

CHP'nin adayı Muharrem İnce, kendi anlayışında ayrımcılık olmadığını, imam hatip lisesinde okuyan çocukla, fen lisesinde okuyan çocukla, başı açıkla, başı kapalının bir olduğunu söyledi.

"HERKESİ BARIŞTIRACAĞIZ"

Muharrem İnce, "Herkesi barıştıracağız herkesi, toplumu barıştıracağız, önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz" dedi.

SEÇİM VAATLERİNİ SIRALADI

İnce, Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğini, asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracağını ve en düşük emekli maaşının ise bin 500 lira olacağını vaat etti.

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Kaynak: haberinburada



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