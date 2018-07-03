İNCE'NİN KURULTAY SÖZLERİNE CHP'DEN İLK YANIT GELDİ!
Son dakika! Muharrem İnce'nin kurultay çağrısına CHP Sözcüsü Bülent Tezcan yanıt verdi: Gündemimizde yok.
Muharrem İnce'nin kurultay sözlerine CHP Sözcüsü Bülent Tezcan cevap verdi. Tezcan, "Gündemimizde olağanüstü kurultay yok" dedi.
MUHARREM İNCE KURULTAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI
CHP'de gidilecek bir kongrede genel başkan adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce,"Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi. Ama ben bir teklifte bulundum. Ona büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kurultayda kendisine rakip olan birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesinin büyük bir devlet adamlığı olduğunu söyledim. Kendisi ile bir yarışa girmek istemediğimi, kendisi isterse kurultayı toplayarak beni genel başkan olarak gösterebileceğini, kendisinin de onursal genel başkan olabileceğini belirttim. Genel Başkan olarak partiyi hazırlayabileceğimi söyledim" demişti.
"ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZER"
Bu teklif üzerine Kılıçdaroğlu'nun yorum yapmadığını belirten Muharrem İnce, kurultay talebine olumsuz yanıt verilmesi ihtimali için ise "Örgüt kendisi çözer" yorumunda bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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