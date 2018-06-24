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İnce'nin köyündeki sandıktan kim çıktı! İşte çok konuşulacak sonuç

İNCE'NİN KÖYÜNDEKİ SANDIKTAN KİM ÇIKTI! İŞTE ÇOK KONUŞULACAK SONUÇ

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : İnce'nin Köyündeki Sandıktan Kim Çıktı! İşte Çok Konuşulacak Sonuç(9/10)5

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.

MUHARREM İNCE'YE MEMLEKETİNDEN BİR ŞOK GELDİ

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 221 OY ALIRKEN, MUHARREM İNCE 87 OYDA KALDI

Yalova'nın Elmalı köyünde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 221 oy alırken, Muharrem İnce 87 oyda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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