Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.

MUHARREM İNCE'YE MEMLEKETİNDEN BİR ŞOK GELDİ

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 221 OY ALIRKEN, MUHARREM İNCE 87 OYDA KALDI

Yalova'nın Elmalı köyünde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 221 oy alırken, Muharrem İnce 87 oyda kaldı.

Kaynak: haberinburada