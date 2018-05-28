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İNCE'NİN KORUMALARININ SAHNEDEN FIRLATTIĞI CHP'Lİ İLK KEZ KONUŞTU!


İnce'nin korumalarının sahneden fırlattığı CHP'li ilk kez konuştu!
Tarih : 28 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : İnce'nin Korumalarının Sahneden Fırlattığı Chp'li İlk Kez Konuştu!(7/10)3

Muharrem İnce'nin İzmir'deki mitingi sırasında sahneye çıkıp İnce ile selfie çektirdikten sonra korumalar tarafından sahneden fırlatılan CHP üyesi İsmail Kalkan, "Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan ben özür dilerim" dedi.

İNCE TELEFONLA ARAYIP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

"BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE FIRLADIM"

Muharrem İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, şunları söyledi: Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak.

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Kaynak: haberinburada



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