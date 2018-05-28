İNCE'NİN KORUMALARI SELFİE ÇEKEN VATANDAŞI SAHNEDEN SAVURUP AŞAĞI ATTI
Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında bir vatandaş sahneye çıktı. İnce ile selfi çektiren vatandaşı korumalar bir anda sahneden savurup aşağı attı.
İNCE "HUZUR GETİRECEĞİM" VAADİYLE SAHNEDE KONUŞMA YAPTI
"Huzur getireceğim" vaadiyle sahnede konuşma yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin korumaları bir skandala imza attı.
VATANDAŞI SAHNEDEN SAVURUP ATTILAR
CHP'nin kalesi İzmir'de sahneye çıkıp İnce ile selfi çekmek isteyen vatandaşı İnce'nin korumaları sahneden tutup fırlattı.
TEK AMACI SELFİE ÇEKMEKTİ
Tek amacı İnce ile selfie çekilmek olan bir vatandaş, fotoğrafını çektikten sonra korumalar tarafından adeta bir çuval gibi fırlatıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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