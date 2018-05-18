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İNCE'NİN 'GÜLEN USULE UYGUN İSTENMEDİ' İDDİASINA HÜKÜMETTEN İLK YANIT


İnce'nin 'Gülen usule uygun istenmedi' iddiasına hükümetten ilk yanıt
Tarih : 18 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : İnce'nin 'gülen Usule Uygun İstenmedi' İddiasına Hükümetten İlk Yanıt(5/10)1

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün gece CNN Türk canlı yayınında sarf ettiği "ABD'den bir yetkili beni aradı. Hükümet Gülen'i ABD'den usulüne uygun istememiş" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

"SENİ KİM ARADIYSA YALAN SÖYLÜYOR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bu iddiayı yalanlarken "Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez. Seni kim aradıysa yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ ayrıca şunları söyledi:

FETÖ kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok.

ADALET BAKANLIĞI DA YALANLADI

Adalet Bakanlığı da konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlık "İnce'nin iddialarının kaynağı tamamen belirsizdir. İddiaları gerçek dışıdır" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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