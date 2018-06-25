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İnce'nin Geçmişte Söylediği Sözler Yeniden Gündemde: Yüzde 49 Oy Alsın, Tavukçu Olurum
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İnce'nin Geçmişte Söylediği Sözler Yeniden Gündemde: Yüzde 49 Oy Alsın, Tavukçu Olurum

İNCE'NİN GEÇMİŞTE SÖYLEDİĞİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE: YÜZDE 49 OY ALSIN, TAVUKÇU OLURUM

Erdoğan, oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. İnce, Erdoğan'ın yüzde 49 oy oranına ulaşması durumunda tavukçu olacağını söylemişti.

Tarih : 25 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : İnce'nin Geçmişte Söylediği Sözler Yeniden Gündemde: Yüzde 49 Oy Alsın, Tavukçu Olurum(9/10)5

Erdoğan, oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49 oy oranına ulaşması durumunda tavukçu olacağını söylemişti. İnce'nin geçmişte söylediği sözler yeniden gündeme geldi. İnce'nin yapacağı merak konusu...

OYLARIN YÜZDE 52,5'İNİ ERDOĞAN, OYLARIN YÜZDE 30,6'SINI İNCE ALDI

Erdoğan, oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise oyların yüzde 30,6'sını aldı.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İLK BAŞKANI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Türkiye seçimini yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Başkanı olarak tarih geçti.

İNCE'NİN GEÇMİŞTE SÖYLEDİĞİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Erdoğan'ın oyların yüzde 52,5'ini alarak seçimlerde zaferini ilan etmesinin ardından Muharrem İnce'nin geçmişte söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

"TAVUK BESLERİM KÖYDE"

Pelin Batu'nun canlı yayın konuğu olan Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49 oy alsın bırakırım. Siyaseti bırakırım, başka ne yapacağım ki? Giderim kitap okurum, tavuk beslerim köyde" diyerek seçmene söz vermişti.

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Kaynak: haberinburada



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