CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmede "Kurultay toplayın, genel başkanlığı bana bırakın. Yoksa örgüt kendisi çözecektir bu işi" diyen Muharrem İnce, olumsuz cevap almasının ardından harekete geçti. İnce'yi destekleyen parti delegeleri, kurultay için imza toplamaya başladı.

"ÇEKİL" TEKLİFİNİ KILIÇDAROĞLU NEZAKETSİZLİK OLARAK YORUMLANDI

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme CHP'de suları iyiden iyiye ısındırdı. İnce'nin kritik görüşmede Kılıçdaroğlu'na yaptığı "Çekil" teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında "Nezaketsizlik" olarak yorumlandı.

"ÖRGÜT BU İŞİ KENDİSİ ÇÖZECEKTİR"

Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için ise "Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi. Yani İnce, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi için CHP tabanına hem mesaj verdi hem de onlardan destek istedi.

KURULTAY İÇİN İMZALAR TOPLANMAYA BAŞLADI

İşte CHP'yi olağanüstü MYK'ya taşıyan bu hızlı trafik sonrasında, tabanda da hareketlilik başladı. CHP'deki Muharrem İnce destekçileri harekete geçti ve olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlandı.

Kaynak: Odatv

Kaynak: haberinburada