İNCE'DEN TARTIŞMA ÇIKARACAK SÖZLER: SÖK APOLETLERİNİ, ÇIK KARŞIMIZA!
Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Akar'a "Sök apoletlerini çık karşımıza. Genelkurmay Başkanı'nın Abdullah Gül ile ne işi var." sözleriyle yüklendi.
Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a sert sözlerle yüklendi. Aday belirleme sürecinde Akar'ın Abdullah Gül'ün konutuna gitmesine değinen İnce, "Sök apoletlerini çık karşımıza. Genelkurmay Başkanı'nın Abdullah Gül ile ne işi var." dedi.
FATİH PORTAKL'IN KONUĞU OLDU
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunuculuğunu yaptığı Liderler programına konuk oldu.
TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Fatih Portakal'ın, "Mevcut Genelkurmay Başkanıyla (Org. Hulusi Akar) ilişkiniz nasıl olacak, birlikte çalışır mısınız?" sorusuna, cevap veren ince yeni bir tartışmanın kapısını araladı.
"SÖK APOLETLERİNİ, ÇIK KARŞIMIZA"
İnce soruya şu şekilde cevap verdi:
Sök apoletlerini çık karşımıza. Genelkurmay Başkanı'nın Abdullah Gül ile ne işi var. Bu zihniyetteki insanlarla uzun süreli çalışmamız mümkün değildir. Geçici süreli çalışırız, o yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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