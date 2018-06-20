İNCE'DEN, 'SEÇİMİ NEREDEN TAKİP EDECEKSİNİZ' SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
Son dakika! CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, "Seçim sonuçlarını nereden takip edeceksiniz" sorusuna "Sizin, kimsenin bilmediği bir yerde takip edeceğim. Ama bu yer Ankara'da" yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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