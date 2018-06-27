24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP'de başlayan kurultay tartışmalarına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yanıt geldi.

"BİR KİŞİ DAHİ İSTİFA ETMESİN"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yaptığı basın açıklamasında şunları söylemişti:

CHP bütün Türkiye sathında ve yurt dışındaki yurttaşlarımızın da güvenliğini sağlayan tek siyasal örgüttür, tek partidir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce '81 ili gezeceğini' ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır, geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız, gelerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz.

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Kaynak: haberinburada