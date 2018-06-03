İNCE'DEN FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI ALİ KOÇ'A TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası "Aziz Yıldırım'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası twitter'dan Ali Koç'u tebrik etti. İnce, "Aziz Yıldırım'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik ediyorum" dedi.
İNCE, ALİ KOÇ'U TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası kişisel twitter hesabından açıklama yaptı. İnce, Ali Koç'u tebrik etti.
İŞTE İNCE'NİN MESAJI
Aziz Yıldırım'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir, şimdi sıra Türkiye'deki büyük değişimdedir.
Kaynak: haberinburada
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