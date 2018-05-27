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İnce'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'na Kaybettim Ama Cumhurbaşkanı Olurum
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İNCE'DEN ERDOĞAN'A: KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİM AMA CUMHURBAŞKANI OLURUM


İnce'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'na Kaybettim Ama Cumhurbaşkanı Olurum
Tarih : 27 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : İnce'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'na Kaybettim Ama Cumhurbaşkanı Olurum(6/10)2

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in ilçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bergama ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.

"GENEL BAŞKAN OLAMADIM AMA CUMHURBAŞKANI OLURUM"

Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara hitap eden İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı, 4 kere kaybetti" sözlerine işaret ederek, "Kılıçdaroğlu'na kaybettim. Genel başkan olmadım ama Cumhurbaşkanı olurum." dedi.

"BAŞKAN SEÇİLEMEDİN AMA CUMHURBAŞKANI OLDUN"

İşte İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Bir kere 2 kere kaybettim, onu düzelt. Kaybettim, doğru söylüyor. Kaybettiysek kaybettik. Şimdi Erdoğan'a söylüyorum; sen 89'da Beyoğlu belediye başkanı seçildin mi. Kaybettin. 91'de milletvekilli adayı idin, 91'de milletvekili olabildin mi, olamadın. Demek ki milletvekili de olamadın ama cumhurbaşkanı oldun.

"YILDIRIM İZMİR'İ KAZANAMADI AMA BAŞBAKAN OLDU"

Abdullah Gül Fazilet Partisine genel başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu. Binali Yıldırım İzmir'e büyükşehir belediye başkanı olamadı ama Başbakan oldu. Demek ki siyasette onlar olabiliyor. Ben de genel başkan olamadım, cumhurbaşkanı olurum. Ne var bunda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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