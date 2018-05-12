CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, anneler günü için sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duygulandırdı.

İnce, eşi ile birlikte "Anneler Günü"nü kutlamak için annesini telefondan görüntülü aradı.

OĞLUYLA KONUŞURKEN GÖZLERİ DOLDU

Anne - oğlun telefon görüşmesi ise kamerayla kayda alındı. İnce "Anacım ne yapıyorsun?" diye sordu. Annesi ise "Seni televizyonlardan izliyorum." cevabını verdi. İnce'nin annesi cevap verirken bir ara gözleri doldu.

OĞLUNA NASİHAT VERDİ: KUL HAKKI YEME!

Videonun sonunda ise annesi İnce'ye kul hakkı yememesi konusunda nasihatte bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan video izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: haberinburada