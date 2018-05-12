İNCE'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM! ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesiyle telefon görüşmesinin görüntüleri paylaştı. İnce'nin annesinin bir ara gözlerinin dolduğu video izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, anneler günü için sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duygulandırdı.
İnce, eşi ile birlikte "Anneler Günü"nü kutlamak için annesini telefondan görüntülü aradı.
OĞLUYLA KONUŞURKEN GÖZLERİ DOLDU
Anne - oğlun telefon görüşmesi ise kamerayla kayda alındı. İnce "Anacım ne yapıyorsun?" diye sordu. Annesi ise "Seni televizyonlardan izliyorum." cevabını verdi. İnce'nin annesi cevap verirken bir ara gözleri doldu.
OĞLUNA NASİHAT VERDİ: KUL HAKKI YEME!
Videonun sonunda ise annesi İnce'ye kul hakkı yememesi konusunda nasihatte bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan video izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Kaynak: haberinburada
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