İNCE'DEN ÇOK TARTIŞILACAK GAZZE ÇIKIŞI! GİTMEK İÇİN ŞART KOŞTU
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Konya'da konuştu. Konuşmasında İsrail ve ABD'ye tepki gösteren İnce, "Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze'ye gideceğim" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER AKLI BAŞINDA DAVRANMALI"
İşte İnce'nin dikkat çeken sözleri:
Kudüs bizim için önemli bir yer. ABD ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu'da. Kınıyoruz onları buradan.
Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; çekin derhâl Washington'daki büyükelçiyi.
Müslümanlar öldürülürken Türkiye'yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır.
"BENİ CUMHURBAŞKANI YAPIN BEN GAZZE'YE GİDECEĞİM"
Allah'ın izniyle Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. Devlette devamlılık esastır.
2013'ten beri "Gazze'ye gideceğim" diyordu ama gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze'ye gideceğim.
Kaynak: haberinburada
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