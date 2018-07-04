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İNCE'DEN CHP'Yİ KARIŞTIRACAK YENİ ÇIKIŞ: GERİ ÇEKİLECEKSİN


İnce'den CHP'yi karıştıracak yeni çıkış: Geri çekileceksin
Tarih : 04 Temmuz 2018, 13:10
Puan Ver : İnce'den Chp'yi Karıştıracak Yeni Çıkış: Geri Çekileceksin(9/10)5

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam ediyor.

"YENİLDİYSEN GERİ ÇEKİLECEKSİN"

Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısını yineleyen İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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