İNCE'DEN CHP'Yİ KARIŞTIRACAK YENİ ÇIKIŞ: GERİ ÇEKİLECEKSİN
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam ediyor.
"YENİLDİYSEN GERİ ÇEKİLECEKSİN"
Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısını yineleyen İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.
Kaynak: haberinburada
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