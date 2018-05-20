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İnce, Suriye politikasını tek kelimeyle özetledi: Barışacağız!

İNCE, SURİYE POLİTİKASINI TEK KELİMEYLE ÖZETLEDİ: BARIŞACAĞIZ!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde Esad rejimiyle barışma yoluna gideceğinin sinyalini verdi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : İnce, Suriye Politikasını Tek Kelimeyle Özetledi: Barışacağız!(9/10)5

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Osmaniye'de konuştu. Suriye sorununa değinen İnce, göreve gelmesi halinde Esad rejimini kast ederek "Barışacağız" dedi.

"SURİYE POLİTİKAMIZ NET"

İşte İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, medyatik açıklamalarla, milletin hoşuna gidecek iç politikaya uygun değil, kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak. ABD, Türkiye'nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye'de Türkiye'nin büyükelçisi yok. Böyle bir şey olur mu? ABD'nin Türkiye'de büyükelçisi yok.

"BARIŞACAĞIZ, BAŞKA ÇARESİ YOK"

Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadın. Bu parayla 2 milyon konut yapardık. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Buna destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada kalmazlar. Davulla zurnayla giderler Suriye'ye

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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