Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; ulusal gazete, haber siteleri ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DİP DALGASI VAR"

Seçime ilişkin atmosfer için "48 günde Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla miting yaptım. Olağanüstü bir dip dalgası var" diyen İnce; "Dünya beni ve bizi konuşuyor bizim basın maalesef sınıfta kaldı" dedi.

"BENİ KESİP BİNALİ YILDIRIM'I VERİYORSUNUZ"

Özellikle televizyon yöneticilerine yüklenen İnce "Beni kesip Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz. Binali kim? Bu dost sitemimdir" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A SORAMAYACAĞIZ SORULARI..."

Hakkında çıkan yalan ve abartılmış haberleri tek tek okuyan İnce gazetecilere dönüp "Erdoğan'a soramayacağız soruları bana sorabilirsiniz. Gazeteciler, siyasetçilerin canına okumalılar" yorumunda bulundu.

İKİ İSME YARDIMCILIK TEKLİF EDECEK

İnce, Meral Akşener'in "Başkan seçilirsem Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'na yardımcım olmalarını teklif edeceğim" sözlerine ise "Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Temel Karamollaoğlu-Meral Akşener) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız""dedi.

Kaynak: haberinburada