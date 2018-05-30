İNCE, KÜRSÜDEN CHP'Lİ VEKİLLERE ÇATTI: REKLAM YAPMAYIN
Kırıkkale'de vatandaşlara hitap eden Muharrem İnce, CHP'nin "Hayır" dediği kanun önergesiyle ilgili açıklamada bulunduğu esnada el sallayan vekillere "Hepinizi görüyorum, reklam yapmayın" dedi.
KIRIKKALE'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ, ELEŞTİRİLERİNE DEVAM ETTİ
Seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. İktidara yönelik eleştirilerine burada da devam etti.
CHP'Lİ VEKİLLERE YÖNELİK "REKLAM YAPMAYIN" DİYEREK İLGİNÇ BİR ÇIKIŞA İMZA ATTI
Muharrem İnce, CHP'nin "Hayır" dediği kanun önergesiyle ilgili açıklamada bulunduğu esnada el sallayan vekillere "Hepinizi görüyorum, reklam yapmayın" diyerek ilginç bir çıkışa imza attı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İyi Parti'ye Geçtikten Sonra Chp'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik
- Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- Ysk'dan Hdp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş İçin Kritik Karar!
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
EKONOMİ HABERLERİ
- 5 Yıl Önce Kurdukları Mobil Oyun Şirketini 250 Milyon Dolara Sattılar
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
- Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!
- İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
- Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
- Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
- Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar