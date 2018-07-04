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İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'gizli ajanda' ile vurdu

İNCE, KILIÇDAROĞLU'NU 'GİZLİ AJANDA' İLE VURDU

CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için sarf ettiği "Siyasi nezaketsizlik yaptı" çıkışına yanıt veren Muharrem İnce, "Benim gizli ajandam yok" dedi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 10:50
Puan Ver : İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'gizli Ajanda' İle Vurdu(6/10)2

Önceki gün CHP Lideri Kemal Kıloıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yapılan görüşme sonrası patlak veren kriz büyüyor.

"BENİM GİZLİ AJANDAM YOK"

Erzurum İl Başkanlığı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için sarf ettiği "Siyasi nezaketsizlik yaptı" sözlerine yanıt veren İnce, "Benim gizli ajandam yok" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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