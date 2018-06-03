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İnce ile AK Partili Kadın Arasında Güldüren Diyalog: Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olacaksın?

İNCE İLE AK PARTİLİ KADIN ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG: SEN NASIL CUMHURBAŞKANI OLACAKSIN?

Eyüp'teki türbeleri gezen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çıkışta AK Partili olduğunu söyleyen bir kadınla sohbet etti. Trabzonlu olduğunu söyleyen kadın İnce'ye "Bisiklete binmek çok komikti. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın?" dedi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : İnce İle Ak Partili Kadın Arasında Güldüren Diyalog: Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olacaksın?(8/10)4

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul turunda.

Kağıthane mitingi sonrası Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Burada Trabzonlu bir kadınla güldüren diyaloglar yaşayan İnce, Eyüpsultan ziyaretinin ardından Unkapanı Köprüsü'nde balıkçılarla sohbet ederek balık tuttu.

VATANDAŞLA BİSİKLET DİYALOĞU

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyoloğu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi" sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi.

"AK PARTİ'YE VERECEĞİM, YALAN KONUŞMAM"

İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.

Eyüp Sultan ziyareti sırasında bir gazetecinin "(Eyüp Sultan türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye alıştık. Böyle bir gelenek var ama siz de bugün geldiniz ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine konuşan Muharrem İnce "Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın simgesi mi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşındaydım. Annem anneanneme demiş ki; 'Oğlumu ortaokula giderken Yalova'dan köye gelirken göreyim. Eyüp Sultan'a gideceğiz demiş. 12 yaşında anneannemle birlikte ilk kez geldim buraya. Belki yüzün üzerinde gelmiştir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz. Müslümanların simgesidir. Elhamdülillah ben de Müslümanım." dedi.

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Kaynak: haberinburada



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