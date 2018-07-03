Dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Muharrem İnce'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İNCE, İHRAÇ MI EDİLECEK?

Yapılan bu özel görüşmenin detaylarının paylaşılması sonrası kılıçların çekildiği CHP'de MYK Perşembe günü saat 11.00'de toplanma kararı aldı.

"HAYIR DERSE ÖRGÜT BU İŞİ ÇÖZECEKTİR"

HP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme hakkında konuştu. İnce, "Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine onursal başkanlık teklif ettim. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT CEVAP

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ise İnce'nin açıklamalarıyla ilgili çok sert bir yanıt verdi: "Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik."

Kaynak: haberinburada