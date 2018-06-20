İnce, 'herkes Görecek' Deyip 24 Haziran Seçiminin Kaybedenini Açıkladı
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İNCE, 'HERKES GÖRECEK' DEYİP 24 HAZİRAN SEÇİMİNİN KAYBEDENİNİ AÇIKLADI


İnce, 'Herkes görecek' deyip 24 Haziran seçiminin kaybedenini açıkladı
Tarih : 20 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : İnce, 'herkes Görecek' Deyip 24 Haziran Seçiminin Kaybedenini Açıkladı(7/10)3

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitingi öncesi, seçim otobüsünde açıklamalarda bulunarak anket firmalarını eleştirdi. İnce, "Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

"ASLA ONLARIN SÖYLEDİĞİ GİBİ OLMAYACAK"

Muharrem İnce, seçim otobüsünde "Ben toplumun benimle rahatladığını düşünüyorum. Meydanlarda sadece CHP'nin değil, başka siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimin de beni desteklediklerini görüyorum, bana bunu söylüyorlar. Anket firmaları bu seçimin kaybeden olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

"O ARANAN KAN DA BULUNMUŞTUR"

İnce, "Ben bu seçimde Erdoğan'ın müziklerini, kampanyasını beğenmedim açıkçası. Benimkinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız bunu canı gönülden yaptılar. Belki ondan olsa gerek. Çok isteyerek yaptılar. Bizim müziğimizin, reklam filmlerimizin daha izlenir olduğunu görüyorum. Artık televizyonlarda da Erdoğan ile benim izlenme oranlarım çok farklı, 4 kat fazla reytingimiz. Onun artık söyleyecek bir şeyi kalmadı. Ne söyleyecek 16 yıl sonra 'şunu yapacağım', 'neden yapmadın' diye adama sorarlar. Oysa benim de söylediğim gibi; Türkiye'ye bir yorgun adam değil, bir taze kan lazım. O aranan kan da bulunmuştur" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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