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İNCE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI


İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceğini açıkladı
Tarih : 09 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Ne Zaman Görüşeceğini Açıkladı(5/10)1

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de görüşeceğini açıkladı. Edirne mitinginde konuşan ince görüşmenin AK Parti Genel Merkezi'nde olacağını duyurdu.

RAKİBİ OLARAK GÖSTERİLEN 3 İSMİ YANINA ÇAĞIRDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'deki seçim mitinginde konuştu. Adı cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı, AKP kurucularından Abdüllatif Şener de mitingde İnce'ye eşlik etti.

İnce bu üç ismi sahneye çağırarak ellerini havaya kaldırdı.

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Kaynak: haberinburada



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