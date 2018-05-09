İNCE, CEZAEVİNDE DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
DEMİRTAŞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
JANDARMA KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU
Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri kara yolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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