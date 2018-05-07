İNCE, ÇARŞAMBA GÜNÜ DEMİRTAŞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET EDECEK
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevinde bulunan bir diğer Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba Günü ziyaret edeceğini açıkladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Cezaevinde yatan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba günü cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.
"GENÇLERE YILDA İKİ KEZ 500'ER LİRA"
İnce ayrıca "Madem ki diyorsunuz muassır medeniyetleri geçeceğiz, gelin birlikte ekranların önünde tartışalım. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL vereceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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