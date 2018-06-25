İNCE, BEKLENEN KONUŞMASINI NEREDE VE NE ZAMAN YAPACAĞINI DUYURDU
24 Haziran seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'da yaptığı açıklamada "Bugün saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.
"ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI KABUL EDİYORUM"
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İnce ile görüştüğünü ifade ederek, "Bana 'Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum' dedi." diye konuştu.
"TABİİ Kİ ADİL BİR YARIŞ DEĞİLDİ"
Öte yandan Halk TV'de yayın yapan Şaban Sevinç de izleyicilerine benzer bir Muharrem İnce mesajı aktardı. Sevinç, İnce'nin kendisine "Seçim adil değildi ancak Erdoğan kazandı" dediğini aktardı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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