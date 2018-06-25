Ronaldo Cama Çıktı, İran Taraftarından Bakın Ne İstedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Muharrem İnce, Aldığı Oyla Çok Övündü Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Çok Gerisinde Kaldı
İzmir'de Chp'nin Oyları Eridi, Oyunu Artıran Tek Parti Hdp Oldu
Bütün Gözler 'mhp Barajı Geçsin Anırırım' Diyen İsme Çevrildi
İyi Parti İlçe Başkanı Ağabeyinin Cenazesini Almaya Giderken Öldürüldü
Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Seçim Tahmininde Hüsrana Uğradı
Çin Kulübü İspanyol Golcü Negredo İçin 7 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı
Antalya'da İlk Konserini Veren Rito Ora, Performansıyla Göz Kamaştırdı
'ince Bana Mesaj Attı' Diyen Küçükkaya'yı Yerin Dibine Soktu
Muharrem İnce, Chp Genel Merkezi'nde Açıklama Yapıyor
Fransız Temsilcisi Monaco, Josef De Souza'nın Peşinde
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın Fiyatını Belirledi
İngiliz Gazetesi Sonucu Kabullenemedi, Nazi Almanyası Göndermesi Yaptı
Almanlar, Beşiktaş'ın Transferini Açıkladı
En Büyük Hüsranı O Yaşadı, Topladığı İmza Kadar Oy Alamadı
Seçimin Ardından Altın Düşüşe Geçti!
Fetö'cülerin Yoğunlukta Olduğu Silivri Cezaevinde Hdp'ye Rekor Oy Çıktı

İnce, basın açıklamasına katılan TRT ekibini salondan attı

İNCE, BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN TRT EKİBİNİ SALONDAN ATTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı basın açıklaması öncesi TRT ekibini dışarı çıkardı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı(10/10)6

Muharrem İnce, konuşmaya başlamadan TRT ekibini dışarı çıkardı. İnce, "TRT'yi dışarı alalım. Mitinglerimi göstermeyeceksiniz bugün buraya geleceksiniz" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP Genel Merkezinde açıklama yapıyor.

"Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç bölümler vardır. Hayır blokunun 16 Nisan'ın gerisinde oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Görevli arkadaşlarımız olumsuzluklarla can siperane mücadele ettiler. Kararlılıklarını kutluyorum.

Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında imzalarımız bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklardır. YSK ile bizim tutanaklarımız arasında anlamlı bir fark yoktur. Sonuçları değiştirecek bir fark yoktur. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

BASIN AÇIKLAMASI ÖNCESİ TRT EKİBİNİ DIŞARI ÇIKARDI

İnce'nin basın konuşmaya başlamadan önce TRT ekibini dışarı çıkararak "TRT'yi dışarı alalım. Mitinglerimi göstermeyeceksiniz bugün buraya geleceksiniz" demesi dikkat çekti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnce  Basın  Açıklamasına  Katılan  Trt  Ekibini  Salondan  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER