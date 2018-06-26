'İNCE BAŞARILI MI?' DİYE SORDULAR, CEVABI CHP'Lİ SEÇMENİ ÇILDIRTTI
İstifa edeceği iddialarını asılsız çıkaran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İnce'nin başarısını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Beklentinin altında kaldı" cevabını verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası basının karşısına geçti. Seçimlerin tek kaybedeninin AK Parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnce'nin başarısızı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna da cevap verdi.
"BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI"
Muharrem İnce'ye seçim çalışmaları boyunca destek verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir, Muharrem beyin CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Aksi halde nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak? Neden Muharrem bey altı oku çıkardı? Herhalde daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem beyin bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da doğru bulduk. Hiçbir eleştiri de yapmadık. Çalıştı, genç, dinamik, enerjik. Çalıştı, mücadele etti hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı; kendi ifadesi" şeklinde konuştu.
YEREL SEÇİMİ GÖZÜNE KESTİRDİ
Yerel seçimlerde daha güçlü bir sonuç elde edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Partide ne olacağına ne biteceğine partiler karar verir. Biz 9 ay sonra yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz, bir tarafa yazın. Bütün veriler bunu gösteriyor. Arkadaşlarıma üç konuda talimat verdim. Hep beraber çalışacaklar. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bu partiye geleceklerin ortak hedefleri, ortak özlemleri olmak zorundadır. Bizim hedefimiz bu."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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