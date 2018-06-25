Dün akşam seçim sonuçlarının neticelenmesi sonrası tüm gözler Muharrem İnce'ye çevrilmişti. Gece boyunca suskunluğunu koruyan İnce'nin yerine FOX TV'deki seçim programının sunucularından gazeteci İsmail Küçükkaya, "İnce bana 'adam kazandı' mesajı attı" şeklinde bir çıkışı imza attı.

"GAZETECİLERLE DOST OLUNCA..."

Bu sabah basının karşısına çıkan İnce, bu mesajı İsmail Küçükkaya'ya dostça attığını belirterek "İsmail Küçükkaya'ya mesaj atarken hata yaptım. Ona arkadaşça bir mesaj attım. Ama bunu bir siyasetçi yapmamalıdır. Kesin sonuçları bekledim. Ama demek ki gazetecilerle dost olunca daha dikkatli olmak gerekirmiş" dedi.

"BUNU YAPMAMALIYDIM"

Açıklamasının devamında "Hata benim" diyen İnce, "Bunu yapmamalıydım. Özür diliyorum bunun için" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada