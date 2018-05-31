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ince-alçı tartışmasına erol köse sert sözlerle dahil oldu

İNCE-ALÇI TARTIŞMASINA EROL KÖSE SERT SÖZLERLE DAHİL OLDU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin canlı yayında gazeteci Nagehan Alçı ile tartışmasını Erol Köse, "Nagehan Alçı'nın üzerine İnce sıva çekildi" diyerek eleştirdi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu(9/10)9


CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muharrem İnce Cerrahpaşa ziyaretinin ardından görevden el çektirilen rektörün ardından, "Genel Kurmay Başkanı'nı, YÖK Başkanı'nı bir ziyaret etsem onu da görevden alırlar mı" dedi. Bunun üzerine Nagehan Alçı "Seçildiğiniz takdirde Hakan Fidan'ı da görevden alacak mısınız" dedi. İnce "Onu söylersem gider Tayyip Erdoğan'a söylersiniz" cevabını verdi.



"ALÇI'NIN ÜZERİNE İNCE SIVA ÇEKİLDİ!"



Gergin geçen programından ardından sessiz kalmayan müzik yapımcısı Erol Köse, Nagehan Alçı'yı sert bir dille eleştirdi. Köse, "Alçı'nın üzerine İnce sıva çekildi! Şaka bir yana kocası Rasim Ozan ile Fetö bankasından kredi alan bu densiz dün madara oldu" dedi. Paylaşımın ardından ise programda geçen konuşmanın videosunu, "Nagehan Alçı'nın, İnce tarafından yerin dibine sokulduğu anlar" notuyla paylaştı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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