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İnce, Ak Parti Mitingine Katılan Tansu Çiller'e Sert Çıktı
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İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'e sert çıktı

İNCE, AK PARTİ MİTİNGİNE KATILAN TANSU ÇİLLER'E SERT ÇIKTI

Kahramanmaraş mitinginde vatandaşlara hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller için "O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı" dedi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : İnce, Ak Parti Mitingine Katılan Tansu Çiller'e Sert Çıktı(8/10)4

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş mitinginde konuştu. İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili olarak "Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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