İNCE, AK PARTİ MİTİNGİNE KATILAN TANSU ÇİLLER'E SERT ÇIKTI
Kahramanmaraş mitinginde vatandaşlara hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller için "O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş mitinginde konuştu. İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili olarak "Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı." diye konuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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