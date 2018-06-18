Kahramanmaraş mitinginde vatandaşlara hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller için "O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş mitinginde konuştu. İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili olarak "Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada