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İmparator Yaylalar için 7 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi

İMPARATOR YAYLALAR İÇİN 7 YIL SONRA YENİDEN STÜDYOYA GİRDİ

7 yıl sonra stüdyoya giren İmparator İbrahim Tatlıses, Afrin operasyonu için sözlerini değiştirdiği "Yaylalar" türküsüne klip çekti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi(9/10)5

Afrin'deki askerlere moral vermek için gittiği Hatay'da 'Yaylalar' türküsünü seslendiren İbrahim Tatlıses, 7 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. İbrahim Tatlıses 'Yaylalar' türküsüne klip çekti.

ERDOĞAN'DAN TAM NOT ALMIŞTI

Ünlü türkücü ve AK Parti İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Afrin'deki askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gittiği Hatay'da 'Yaylalar' türküsünü seslendirmişti. Ünlü sanatçının Hatay Sınır Karakolu'nda söylediği ve Erdoğan'dan tam not alan türkü sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

7 YIL SONRA İLK KEZ STÜDYOYA GİRDİ

Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek 'Yaylalar' türküsünü okuyan Tatlıses, müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.

YOUTUBE KANALINDA YAYINLADI

Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan Yaylalar'ın video klibi de izleyicilerle buluştu. İbrahim Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı okuma görüntülerinin de yer aldığı klip tüm müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

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Kaynak: haberinburada



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