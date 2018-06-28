IMF İDDİALARA NOKTAYI KOYDU: TÜRKİYE'DEN KREDİ TALEBİ YOK
Uluslararası Para Fonu IMF yetkilisi Gerry Rice, Türkiye'nin IMF ile masaya oturacağı iddialarını değerlendirdi. Rice, ''Türkiye kredi için bize başvurmadı'' dedi.
Uluslararası Para Fonu IMF yetkilisi Gerry Rice, Türkiye'nin IMF ile masaya oturacağı iddialarını değerlendirdi. Rice, "Türkiye kredi için bize başvurmadı" dedi.
"TÜRKİYE KREDİ İÇİN BAŞVURMADI"
Rice, bugünkü basın brifinginde, "Size tamamen dürüstçe ve açıkça söyleyebilirim ki Türkiye kredi için bize başvurmadı, ülkeyle işbirliği normal rejimde devam ediyor" dedi.
Daha önce ekonomi uzmanı Mark Bentley, Türkiye'yi Arjantin'den örnek alarak yeni kredi için IMF ile görüşmeye çağırmıştı.
IMF'nin Türkiye'ye en son 10 yıl önce kredi verdiğini hatırlatan Bentley, Türk lirası rekor seviyeye düştükten sonra kredi kuruluşunun Ankara'ya yardım sağlama yönünde hazırlıklar yaptığı tahmininde bulundu
Kaynak: haberinburada
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