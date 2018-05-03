İMAR BARIŞI DIŞINDA KALAN BÖLGELER BELLİ OLDU
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, imar barışı düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.
İmar barışı düzenlemesinde yeni gelişme. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önerge ile İstanbul'un bazı bölgeler muaf tutuldu.
BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE TARİHİ YARIMADA İMAR BARIŞINA ALINMADI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.
TARİHİ VE MİLLİ DEĞERİ OLAN BÖLGELER TARTIŞMA KONUSU OLDU
İkinci olarak Boğaz ve benzeri lüks semtlerde imar mevzuatına aykırı inşa edilen, başta yalı eklentileri olmak üzere illegal yapılaşmalara ilişkin itirazlar gündeme gelmişti. Boğaz gibi tarihi ve milli değer olan bir bölgenin, seçim öncesi imar barışına dahil edilmesi bilim, yapı ve mühendislik açılarından tartışılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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