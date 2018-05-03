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İmar barışı dışında kalan bölgeler belli oldu

İMAR BARIŞI DIŞINDA KALAN BÖLGELER BELLİ OLDU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, imar barışı düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : İmar Barışı Dışında Kalan Bölgeler Belli Oldu(10/10)6

İmar barışı düzenlemesinde yeni gelişme. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önerge ile İstanbul'un bazı bölgeler muaf tutuldu.

BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE TARİHİ YARIMADA İMAR BARIŞINA ALINMADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

TARİHİ VE MİLLİ DEĞERİ OLAN BÖLGELER TARTIŞMA KONUSU OLDU

İkinci olarak Boğaz ve benzeri lüks semtlerde imar mevzuatına aykırı inşa edilen, başta yalı eklentileri olmak üzere illegal yapılaşmalara ilişkin itirazlar gündeme gelmişti. Boğaz gibi tarihi ve milli değer olan bir bölgenin, seçim öncesi imar barışına dahil edilmesi bilim, yapı ve mühendislik açılarından tartışılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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