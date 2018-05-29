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İmaj değiştiren Birce, eleştiri yağmuruna tutuldu

İMAJ DEĞİŞTİREN BİRCE, ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Başrol oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan oyuncu Birce Akalay, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunu yeni imajı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : İmaj Değiştiren Birce, Eleştiri Yağmuruna Tutuldu(7/10)3

İbrahim Çelikkol ile uzun süredir devam eden Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan güzel oyuncu Birce Akalay, herkesin çok beğendiği uzun saçlarını kestirdi. Oyuncunun yeni imajı ise hiç beğenilmedi.

KISA SAÇLI HALİ BEĞENİLMEDİ

Bir Instagram haber sayfasının Akalay'ın yeni saçları haberinin altına gelen yorumlara göre Akalay'ın yeni imajı beğenilmeyerek beslemelere benzetildi. Oyuncuya, "Bitlendin mi?", "Tek bir soru neden?" gibi yorumlar yapıldı.

DOĞA RUTKAY BEĞENMEDİ

Bir takipçinin "Yani neden bu kadar kendini bozmaya çalışıyor insanlar anlamıyorum" yorumunu okuyan oyuncu Doğa Rutkal Kamal'da yorumu beğenerek yazan kişiye destek verdi.

İşte güzel oyuncunun yeni imajı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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