İLKER BAŞBUĞ İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medyada çıkan İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddialarını "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" diyerek yalanladı.
26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülmüştü. Başbuğ'dan açıklama geldi.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.
TWİTTER ADRESİNDEN YALANLADI
Kişisel twitter hesabından tek cümlelik bir açıklama yapan Başbuğ "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Polisin Açtığı Ateş 2 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Ülke İkiye Bölündü
- Zehirli Mantarları Yiyen 8 Kişi Öldü, 700 Kişi Hastanelik Oldu
- Trump, Kim Jong-Un'a Nükleer Silahlar Karşılığında Güvence Verdi
- Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı
- Geceyi Gizemli Seslerin Geldiği Tünelde Geçirdi, Şoke Eden Anı Kaydetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar