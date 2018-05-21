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İlker Başbuğ İYİ Parti'den Aday Olmayacağını Açıkladı

İLKER BAŞBUĞ İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medyada çıkan İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddialarını "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" diyerek yalanladı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : İlker Başbuğ İyi Parti'den Aday Olmayacağını Açıkladı(5/10)1

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülmüştü. Başbuğ'dan açıklama geldi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

TWİTTER ADRESİNDEN YALANLADI

Kişisel twitter hesabından tek cümlelik bir açıklama yapan Başbuğ "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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