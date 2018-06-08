Almanya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Leverkusen'de Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya 2-1'lik skorla kazandı.

ALMANYA, ZORLANSA DA KAZANMAYI BAŞARDI

Almanya'ya galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Werner ve 43. dakikada kendi kalesine Hawsawi ile geldi. Suudi Arabistan'ın tek sayısını ise 84. dakikada Al Sahlawi'nin kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Al Jassim kaydetti.

İLKAY GÜNDOĞAN TARAFTARLAR TARAFINDAN ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna dahil olan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, taraftarların tepkisine maruz kaldı.

ERDOĞAN İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Avusturya ile oynadıkları maçta da tepki gösteren İlkay Gündoğan, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Öte yandan Joachim Löw, oyuna girdiği sırada tepki gösterilen İlkay için tribünlerden destek istedi.

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Kaynak: haberinburada