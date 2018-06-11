İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı forması altında gördüğü protestolarla ilgili "Son yıllarda Almanya için her şeyi yaptık. Türk tarafımız sadece ailelerimizden gelmiyor" dedi.

Almanya Milli Takımının Türk kökenli futbolları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildikleri fotoğraf sonrasında Avusturya ve Suudi Arabistan maçlarında taraftarlardan tepki görmüştü.

"TEPKİLER BANA DOKUNDU"

France Football'a konuşan İlkay, "Bazı tepkiler bana dokundu. Son yıllarda Almanya için her şeyi yaptık. Türk tarafımız sadece ailelerimizden gelmiyor. Gelsenkirchen'de doğup büyüdük. Göçmen oranı yüksek bir şehir. Köklerimizden dolayı Türkiye ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var" dedi.

Yaşadıklarının zor birer deneyim olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bizim kesinlikle politik bir niyetimiz yoktu. Bu, Cumhurbaşkanımızın Steinmeier ya da Başbakanımızın Merkel olmadığını göstermez" ifadelerini kullandı.

"KENDİ TARAFTARIMIZ TARAFINDAN ISLIKLANMAK ÇOK ZOR BİR DURUM"

Tribündeki protestoları değerlendiren İlkay, "Farklı bir durum. Rakip taraftarlarca ıslıklanmaya alışkınız. Ama kendi ülkenizin taraftarları tarafından ıslıklanmak zor bir durum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada