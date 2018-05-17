İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle Kars'ta hizmete alındı. Bakan Arslan, Kars Kültür Merkezi'nde ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın hizmete veriliş töreninde yaptığı konuşmada, geleceğin, bilgi ve iletişim çağıyla çok daha anlamlı hale geleceğini, bu bilinçle haberleşme sektörünü büyütmek ve ülkeyi bu alanda en üst sıralara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

"YERLİLİK ORANINI YÜZDE 54'E ÇIKARDIK"

Hedeflerinin ülkenin her köşesinde, vatandaşlara gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerini götürmek ve bilgi toplumu sürecini tamamlamak olduğunu dile getiren Arslan, yerli ve milli üretimin her alanda azami seviye çıkarılmasını istediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak yürüttükleri evrensel hizmet projelerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlerin kullanımının zorunlu tutulduğunu ifade eden Arslan, "ULAK Projesinde birinci faz için, bin 799 yerleşim yeri için yerlilik oranını yüzde 10 olarak öngörmüştük, yüzde 43'e çıkardık. İkinci faz bin 472 yerleşim yeri için ise yerlilik oranını yüzde 30 öngörmüştük, yüzde 54'e çıktı. Böylece milli haberleşme sanayisinin oluşmasına bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı." diye konuştu.

"MİLLİ ÜRETİMİ ARTIRMADA DEV BİR ADIM OLDU"

ULAK'ın ilk yerli ve milli 4,5G baz istasyonu olduğuna işaret eden Arslan, ULAK'ın haberleşme gibi ulusal güvenliği yakından ilgilendiren ve milli üretimi şart olan alanda atılan dev bir adım olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: haberinburada